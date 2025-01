Governo autoriza 10 milhões de euros para mediadores escolares que apoiem alunos imigrantes

Falando em Lisboa na conferência sobre os 160 anos do Diário de Notícias, subordinado ao tema "O Portugal que temos e o que queremos ter", Leitão Amaro disse que, na terça-feira, foi publicado um despacho em Diário da República, assinado pelos ministros das Finanças e da Educação, que terá efeitos práticos nas próximas semanas.

"Entre esta semana e a próxima estamos a dar as `guidelines` às escolas sobre como podem fazer a contratação", afirmou à Lusa Leitão Amaro, no final da sua intervenção.

Em paralelo, para o próximo ano letivo, "vai existir acoplado um programa de mentoria destes mediadores", explicou.

O objetivo é permitir que os jovens imigrantes tenham "oportunidades mais iguais no seu processo educativo", no quadro da estratégia de integração do Governo.

De acordo com o diploma, são autorizados os "procedimentos concursais para o recrutamento até 287 mediadores linguísticos e culturais, no âmbito do plano de recuperação e de melhoria da aprendizagem `Aprender Mais Agora`".

Na justificação do despacho, o executivo recorda que o "Estado deve assegurar o direito à igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de elevada qualidade, que permita a todos os alunos ter êxito ao longo dos seus percursos escolares, independentemente das suas origens e do seu contexto socioeconómico".

Contudo, "ao longo dos últimos anos, as rápidas mudanças demográficas e sociais verificadas na população residente em Portugal traduziram-se no aumento acentuado do número de alunos matriculados" que são "provenientes de outros sistemas educativos" e que "não conhecem ou não dominam a língua portuguesa".

O programa "Aprender Mais Agora", aprovado em outubro, permite "às escolas melhores instrumentos para apoiar esses alunos, seja na sua inclusão, seja no seu sucesso escolar", mas, para tal, é necessário assegurar o sucesso dos alunos imigrantes.

"Uma dessas medidas consiste em melhorar a inclusão dos alunos que não conhecem a língua portuguesa, atribuindo mediadores linguísticos e culturais às escolas, com vista a uma educação de qualidade e que assegure a igualdade de oportunidades para todos os alunos", pode ler-se no despacho.