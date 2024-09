Governo. "É possível um equilíbrio orçamental virtuoso"

Ao comentar a revisão em alta do crescimento económico para 1,8 por cento, feita esta quinta-feira pelo Conselho de Finanças Públicas, António Leitão Amaro sublinhou que "estão alinhadas com as previsões" e que parecem sustentar "uma verdadeira transformação de estratégia no domínio das Finanças Públicas".

"Depois de um período de excedentes asfixiantes", referiu Leitão Amaro, os números "demonstram que é possível ter equilíbrio financeiro, que é possível ter equilíbrio orçamental, baixando impostos, atingindo níveis históricos de investimento público", com a execução do PRR, "com a paz reconquistada na Administração Pública com acordos históricos de valorização de várias carreiras de classes profissionais, que tinham sido claramente maltratadas pelo governo no passado" e de um primeiro trimestre anual em défice.





"Todas as avaliações que temos hoje dizem que, afinal, é possível haver equilibrio orçamental virtuoso, baixando impostos, valorizando carreiras na Função Pública, tendo um investimento público brutal através do PRR", acrescentou o ministro da Presidência. "Afinal, não precisavamos de gestão asfixiante".







Leitão Amaro, afirmou ainda compreender as reticências da oposição quanto ao IRS Jovem mas afirmou que os números comprovam que para 2027 e 2028 "é possível" ainda assim, ter excedentes orçamentais", assim, como em 2026, sem contar com o efeito do PRR.



Resposta às preocupações manifestadas pelo PS, esta tarde, com o risco de regresso a uma situação de défice nas contas públicas, exigindo explicações do Governo sobre o adiamento da entrega do plano orçamental de médio prazo à Comissão Europeia.Estas posições foram transmitidas aos jornalistas na Assembleia da República pelo deputado e dirigente do PS António Mendonça Mendes, tendo em conta o alerta feito pelo Conselho de Finanças Públicas sobre o impacto do anunciado regime fiscal IRS Jovem."O PS quer deixar uma grande preocupação pelo facto de o Governo ter hoje confirmado que adiou a entrega do plano orçamental de médio prazo à Comissão Europeia", afirmou António Mendonça Mendes.Segundo o ex-secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, "é inédito um atraso desta natureza" e o Governo deve "explicar o porquê de não conseguir negociar com a Comissão Europeia compromissos de despesa".Por outro lado, sobre a atualização das Perspetivas Económicas e Orçamentais 2024-2028 hoje divulgada pelo Conselho de Finanças Públicas, o deputado e dirigente do PS referiu que o documento "veio confirmar a boa situação orçamental em que o PS deixou o país" e traz "a confirmação de que o caminho que o Governo está a tomar pode levar a défices orçamentais".O Conselho de Finanças Públicas estima que o regime fiscal IRS Jovem proposto pelo Governo teria um impacto de 0,3 pontos percentuais no Produto Interno Bruto (PIB), de 2025 a 2028, "implicando o regresso a uma situação de défice em 2026"."O equilíbrio orçamental não é um dado adquirido, é algo que custou muito aos portugueses, às famílias e às empresas, e este Governo está a dar mostras e sinais de que não tem capacidade de garantir o equilíbrio orçamental e que pode mesmo levar o país a uma situação de défice orçamental, que penso que todos os portugueses não desejam", considerou Mendonça Mendes.com Lusa