Governo francês diz que está a trabalhar para poupar 25.000 ME em 2024

Em declarações aos jornalistas, o ministro disse que vai assinar "hoje uma carta de notificação a todos os ministérios sobre o seu `plafond` de despesas", que "marcará uma redução de gastos de todos os ministérios de 5.000 milhões de euros face à lei das finanças inicial".

Até agora, já foram "executados" 15.000 milhões de euros em poupanças, segundo Bruno Le Maire. Foram registadas poupanças de 10.000 milhões anunciadas no início de 2024 nas despesas do Estado e o aumento do imposto interno sobre o consumo final de eletricidade (TICFE) deverá permitir recuperar 5.000 milhões de euros.

Dos 10 mil milhões de euros que ainda há para economizar, 5.000 milhões vão ser pedidos aos ministérios, 2.000 milhões a autoridades locais e 3.000 milhões devem ser alcançados através de uma taxação mais eficaz das energéticas, indicou hoje o ministro.

"É da minha responsabilidade manter o objetivo de um défice público de 5,1% em 2024", justificou o ministro, lembrando o que foi fixado pelo Governo na primavera.

"O trabalho atual é um trabalho de preparação para construir um orçamento a tempo, seria um mau sinal para os mercados" se não fosse assim, disse uma fonte do gabinete do ministro citada pela AFP.