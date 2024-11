Greenvolt reforça na Polónia e pretende investir nove milhões de euros até 2027

Em comunicado, a Greenvolt refere que, através da Greenvolt Next (segmento de geração distribuída de energia no continente europeu), tem como objetivo instalar 200 megawatts-pico (MWp) em capacidade de produção na Polónia.

A Greenvolt Next é especializada no desenho, construção, gestão e manutenção de soluções renováveis descentralizadas, através de sistemas fotovoltaicos (telhados, espaços contíguos, coberturas para parques de estacionamento), tanto para autoconsumo individual como coletivo, eficiência energética, armazenamento solar e mobilidade elétrica.

Entre 2025 e 2027, a Greenvolt Next prevê investir nove milhões de euros, "evidenciando a crescente importância e o potencial da produção e consumo descentralizados de energia naquele país", lê-se no comunicado.

"O investimento da Greenvolt no mercado polaco é estratégico para todo o Grupo e a operação no segmento de geração distribuída neste mercado reforça ainda mais este compromisso e representa um passo natural no crescimento da nossa plataforma pan-europeia de autoconsumo", afirma o presidente executivo (CEO) do Grupo Greenvolt, João Manso Neto, citado no comunicado.

O Grupo Greenvolt diz ter "uma presença consolidada na Polónia, com quase 18 anos de atividade", através da Greenvolt Power, "liderando o desenvolvimento de projetos de energia eólica, solar e armazenamento de energia".

A Greenvolt Power tem um `pipeline` total de 9,3 GW e assegurou recentemente 1,2 GW no leilão polaco para seis projetos de Sistemas de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS).

A Greenvolt é um grupo de energia 100% renovável que opera em 20 geografias na Europa, América do Norte e Ásia.