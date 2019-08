Greve de motoristas. A situação ao minuto

8h01 - "Seria de esperar que as ações fossem conjuntas"



O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias deixou implícita, na última noite, uma crítica ao Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, que permanece em greve.



Saúdo o SIMM e a ANTRAM que conseguiram alcançar o que todos ambicionamos: o fim da greve e o início das negociações entre as partes. O diálogo faz o seu caminho, devolvendo tranquilidade aos portugueses. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de agosto de 2019



"Entrámos na greve em conjunto, seria de esperar que as ações fossem conjuntas", afirmou Anacleto Rodrigues, referindo-se ao facto de o SNMMP ter pedido a mediação do Governo.O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, deverá reagir ao fim da greve do SIMM esta manhã, pelas 9h00.O responsável esteve durante noite no piquete de Aveiras de Cima, mas escusou-se a comentar a posição assumida pela estrutura sindical dos motoristas de mercadorias.A notícia foi conhecida durante a noite, depois de uma reunião entre o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e o Governo, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa."A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM", anunciou o porta-voz Anacleto Rodrigues."Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu na totalidade os efeitos que desejávamos", afirmou o responsável, para contrapor que a paralisação deu, ao mesmo tempo, maior visibilidade à profissão e aos problemas do setor.SIMM e ANTRAM vão sentar-se à mesa das negociações, sobre a qual estarão propostas anteriormente apresentadas, a partir de 12 de setembro."A luta dos nossos colegas não deixou de ser justa como era até aqui", prosseguiu o porta-voz do SIMM, referindo-se à estrutura representativa dos motoristas de transporte de matérias perigosas.Com a desconvocação da greve, regressam ao trabalho "150 motoristas dos que estiveram nos piquetes hoje".O SIMM soma perto de 1200 associados.Por sua vez, o O advogado e porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, considerou o acordo firmado com o SIMM um passo importante e de confiança para se começar a trabalhar neste sector.Esta decisão motivou uma reação do primeiro-ministro. Na rede social Twitter, António Costa saudou o regresso ao processo negocial.O chefe do Governo escreveu que "o diálogo faz o seu caminho, devolvendo tranquilidade aos portugueses".O Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas mantém, para já, a paralisação.