Inflação na China cresce 0,6% em agosto

No entanto, o indicador, divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) do país asiático, ficou ligeiramente abaixo das previsões mais difundidas entre os analistas, que esperavam uma recuperação para 0,7%, em termos homólogos.

O estatístico do GNE Dong Lijuan destacou a descida dos preços da gasolina, face à flutuação dos preços internacionais do petróleo, que compensou o aumento dos preços dos produtos alimentares, impulsionado pelas elevadas temperaturas do verão e pelas chuvas torrenciais em várias partes do país.

No mês passado, a inflação subjacente, uma medida que exclui os preços dos alimentos e da energia devido à sua volatilidade, aumentou 0,3% em termos homólogos.

O GNE também divulgou o índice de preços no produtor (PPI), que mede os preços industriais e que aprofundou o declínio de 0,8%, em termos homólogos, em julho passado, para 1,8%, em agosto.

Depois de 23 meses consecutivos de descidas, o GNE continua a apontar para uma conjuntura marcada por uma "procura insuficiente" ou pela tendência para a baixa do preço de algumas matérias-primas a nível internacional.