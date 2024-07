Lucro da NOS sobe 85% para 148,6 milhões de euros no 1.º semestre

Em comunicado, a NOS adianta que o resultado líquido situou-se em 148,6 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma subida homóloga de 84,6%, incorporando "efeitos não recorrentes que totalizam 53,1 milhões de euros", sendo que "sem este efeito, os resultados da NOS situar-se-iam nos 95,4 milhões de euros, um crescimento de 18,6% face ao período homólogo de 2023".

No período em análise, as receitas consolidadas "cresceram 5,2% para 815,5 milhões de euros" e as receitas de telecomunicações "progrediram 5,8% para 789,6 milhões de euros, refletindo o aumento do número de serviços".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 5,5% face ao primeiro semestre do ano passado, "para 372,1 milhões de euros".

O EBITDA de telecomunicações cresceu 6,5% para 352,8 milhões.