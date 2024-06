Lucros da estatal moçambicana Petromoc dispararam 528% em 2023 para 17,6 ME

Este desempenho contrasta com a queda de 78% nos resultados líquidos em 2022, face ao ano anterior, para 198,1 milhões de meticais (2,8 milhões de euros), continuando a petrolífera dependente do apoio do Estado.

Nas contas de 2023 da Petromoc, a administração refere que com registo deste resultado positivo, o capital próprio passou para 745.214.940 meticais (10,7 milhões de euros), "representando menos de metade do capital social, o que coloca a empresa na situação descrita no artigo 98 do código comercial", pelo que tal como em 2023 tem vindo a adotar "medidas de mitigação do risco de não se manter em continuidade".

Entre essas medidas conta-se a implementação de planos operacionais e planos de negócio "de longo prazo que espelham a possibilidade de melhoria dos indicadores económicos" e, nomeadamente, a garantia disponibilizada pelo acionista Estado, no valor de 3.600 milhões de meticais (51,8 milhões de euros), para "permitir a continuidade na importação de combustível, atividade `core`, da Petromoc".

O Estado moçambicano tem uma participação direta de 60% no capital social da Petromoc, cuja rede de retalho conta com 120 postos de abastecimento e uma quota de mercado de 23%, segundo dados de 2023.

No relatório e contas de 2023, a administração acrescenta que existe o "compromisso firme do acionista maioritário no sentido de continuar a suportar as suas operações e garantir a continuidade, atestado pela carta de conforto" e que espera o "engajamento do regulador" para garantir "implementação rigorosa da legislação que regula a atividade de modo a eliminar focos de concorrência desleal principalmente na gestão da rede de retalho e práticas comerciais agressivas".

Também prevê investimento na infraestrutura de armazenamento e distribuição e na rede de retalho, "expandindo e modernizando-a para maior eficácia, eficiência e atratividade", bem como a "redução dos custos operacionais alinhando-os com a capacidade de geração de receitas da empresa".

Apesar das dificuldades, a administração considera que "com base em toda a informação disponível à data, incluindo no que respeita à situação de liquidez e capital, bem como quanto ao valor dos ativos", que cresceu no final de 2023 para 34 mil milhões de meticais (489 mil milhões de euros), mantêm-se "aplicável o princípio de continuidade das operações que esteve subjacente à elaboração das demonstrações financeiras".

A Petromoc, com mais de 400 trabalhadores, refere que opera com cinco terminais oceânicos, sete instalações aéreas e 11 depósitos intermédios, numa capacidade de armazenamento de combustíveis em todo o país de quase 445 mil metros cúbicos.