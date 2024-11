Lucros da Telefónica caem 21,7% até setembro, para 989ME

A Telefónica atribuiu a quebra nos lucros ao impacto negativo de operação no Peru e a uma depreciação de divisas, em especial a evolução das taxas de câmbio do real brasileiro.

As receitas da operadora de telecomunicações no terceiro trimestre do ano (julho a setembro) caíram 2,9% em relação aos mesmo meses de 2023, para 10.023 milhões de euros, por causa das divisas.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano, até setembro, as receitas foram 30.418 milhões, menos 0,3%.

A Telefónica teve prejuízos de 892 milhões de euros em 2023, por causa do impacto de um programa de rescisões para corte de pessoal e de uma operação no Reino Unido, anunciou hoje a empresa.

A empresa avançou com um programa de rescisões de contratos, a que destinou 1.400 milhões de euros.

O objetivo foi um corte de pessoal de 3.421 trabalhadores, em Espanha, ao abrigo de um programa de rescisões acordado com os sindicatos que incluiu ainda uma redução da semana de trabalho para 36 horas.