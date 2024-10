Manuela Ferreira Leite acusa PS de ter "começado mal" a negociação do OE

E assume que exista uma "ponderação dificil de fazer" por parte do partido para a viabilização ou não do OE.No programa Consulta Pública, Manuela Ferreira Leite mostrou-se muito crítica da postura do líder do CHEGA no processo de negociação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Para a antiga Ministra das Finanças do Partido Social Democrata (PSD), o líder do PS tentou forçar o Governo a mudar a estratégia política com que ganhou as eleições e tentou que Luís Montenegro violasse o acordo assinado em sede de concertação social.Manuela Ferreira Leite diz mesmo que o líder socialista fez um harakiri político (ritual suicida japonês), o que é negativo caso queira ser Primeiro Ministro no futuro.