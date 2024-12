Marcelo leva "mar e transição energética" aos Países Baixos

Foto: Nuno Patrício - RTP

Um dos objetivos da viagem do presidente da República é estreitar as relações entre Lisboa e Amesterdão, nomeadamente no plano económico.



Marcelo Rebelo de Sousa vai também estar com a comunidade portuguesa, numa viagem que coincide precisamente com o dia em que os Países Baixos passam a controlar as fronteiras.



A visita de Estado começa pelas 16h00 de Lisboa com um encontro com a comunidade, na Associação Portuguesa de Amesterdão. E encerra na quarta-feira à noite com uma receção de retribuição também com a comunidade portuguesa e que conta com um concerto do fadista Camané.