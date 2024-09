Mariana Mortágua pede clareza ao PS sem excluir eleições

Mariana Mortágua participou hoje na manifestação em Lisboa pela habitação, organizada pela plataforma Casa para Viver, e foi questionada sobre o encontro de sexta-feira entre o primeiro-ministro e o líder do PS sobre o Orçamento do Estado para 2025.

"Pedro Nuno Santos alimentou a ambiguidade sobre este Orçamento e continua a alimentar a ambiguidade sobre este Orçamento e é preciso clareza neste momento (...) É necessária uma alternativa em Portugal ao governo da direita", defendeu.

Questionada se essa clarificação se faz com recurso a eleições antecipadas, a coordenadora do BE começou por responder que a ideia de que o "chumbo" de um Orçamento de um governo minoritário implica eleições foi "inaugurada pelo Presidente da República", considerando que este foi talvez "o pior contributo que Marcelo Rebelo de Sousa deu à democracia nos últimos anos".

"Clareza implica nós percebermos que o orçamento e a governação é má e dizermos claramente que não deve haver orçamento. Um mau orçamento é mau para o país", afirmou.

No entanto, perante a insistência dos jornalistas de como se faz essa clarificação, admitiu as eleições "são uma das consequências possíveis de um chumbo de orçamento".

"E se elas vierem a acontecer, nós cá estaremos para as eleições. E esse é obviamente o momento também de clarificação política, de opções que as pessoas vão ter de fazer", afirmou.

Para Mariana Mortágua, o que não pode acontecer é o Governo "pedir que seja um partido à esquerda a viabilizar um orçamento de direita".

"Quem viabiliza um orçamento do governo de direita não é uma alternativa a um governo de direita, não faz oposição ao governo de direita porque o vai sustentar durante este ano e durante o próximo, como sabemos", alertou, reiterando o pedido de clareza ao PS.

A coordenadora do BE defendeu ainda que o problema de um futuro Orçamento do Estado do Governo PSD/CDS-PP "não é só o IRC e o IRS jovem".

"Também é, porque o IRC e o IRS jovem são a face mais visível de um governo para ricos, para uma elite. Mas não é só isso", disse, considerando que o documento terá também visão de "direita liberal" em áreas como a saúde ou habitação.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniram-se pela primeira vez na sexta-feira para negociar o Orçamento do Estado para 2025, um encontro que se realizou na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e durou cerca de hora e meia, terminando com um aperto de mão público entre os dois.

Depois do encontro, o secretário-geral do PS afirmou que recusa um Orçamento do Estado com as alterações ao IRS Jovem e IRC propostas pelo Governo ou qualquer modelação dessas medidas.

Pouco depois, numa intervenção na VII Cimeira do Turismo em Mafra, Luís Montenegro classificou de "radical e inflexível" a proposta de Pedro Nuno Santos, mas prometeu que, na próxima semana, irá apresentar uma contraproposta aos socialistas numa "tentativa de aproximar posições".