Media Capital recebe 10 ME por fim das negociações para a compra da Nowo

"[...] O Grupo Media Capital informa que, pelo exercício do direito dos acionistas da Nowo em pôr fim às negociações mantidas nas últimas semanas com vista à sua potencial aquisição, a Media Capital recebeu, nesta data, o valor de 10.000.000 euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Media Capital esclareceu, na terça-feira, ter mantido conversações para a compra da Nowo Communications, apesar de não ter sido possível chegar a acordo, e garantiu estar atenta a futuras oportunidades.

Na nota enviada à CMVM, a Media Capital reconheceu como legítimo o direito dos acionistas da Nowo colocarem fim às negociações entre as duas partes.

O grupo assegurou ainda que vai continuar atento a oportunidades para a integração da produção audiovisual com a distribuição de conteúdos.

Em 22 de julho, a Media Capital afirmou, num comunicado enviado ao mercado, estar atenta "às movimentações do mercado" e "disponível para analisar eventuais oportunidades de negócio".

A nota surgiu depois de o Negócios ter avançado que a Media Capital queria comprar a Nowo.

Em 04 de julho, a Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou o `chumbo` da compra da Nowo pela Vodafone Portugal por considerar que esta concentração apresenta "entraves significativos à concorrência" e prejudica os consumidores.

Em setembro de 2022, a Vodafone tinha celebrado um acordo para comprar o quarto operador em Portugal, a Nowo, à Llorca JVCO Limited, dona da Masmovil Ibercom.