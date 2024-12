Mercado publicitário em Portugal deve crescer 6% em 2025 e superar 900ME

Este relatório é elaborado pela MAGNA, unidade de `intelligence` do grupo IPG Mediabrands.

Este ano, o mercado publicitário português deverá ascender a 856 milhões de euros, "sustentado por um crescimento de 7%, o que ajudou a posicionar Portugal como o 45.º maior mercado publicitário a nível mundial", e para o próximo ano espera-se que as receitas publicitárias "mantenham uma tendência de crescimento de cerca de 6%, alinhado com o mercado a nível global", refere o relatório.

Assim, "o mercado publicitário português deverá aumentar cerca de 6% em 2025, ultrapassando os 900 milhões de euros", sendo que "esta tendência positiva acompanha as previsões do FMI [Fundo Monetário Internacional] que estimam um crescimento da economia portuguesa de 1,9% (2024) para 2,3% em 2025".

Tendo em conta que se tratada de "um país com uma economia em crescimento que valoriza os meios de comunicação tradicionais, prevê-se que este segmento registe um crescimento de 5,1%", adianta.

De acordo com o relatório, "para este desenvolvimento destaca-se o crescimento equilibrado da economia portuguesa, a evolução favorável do mercado de trabalho, com o aumento do emprego e dos salários, e ainda o crescimento do consumo privado".

O impacto "das medidas orçamentais, a transição gradual para taxas de juro mais baixas e a entrada de fundos da UE que deverão reforçar os investimentos, irão contribuir para o crescimento", considera o texto.

Desta forma, no próximo ano, "as receitas publicitárias televisivas deverão crescer 3% e continuar a liderar as receitas publicitárias relativamente aos outros media em Portugal, ultrapassando as redes sociais".

Porém, "o digital deverá continuar a crescer a um ritmo rápido, aumentando a quota de mercado, prevendo-se um aumento de 10% em 2025".

As previsões apontam "para um aumento mais significativo das redes sociais, seguido do vídeo digital e do `search` impulsionado pelo crescimento do `retail` media".

O meio OOH [`Out-Of-Home` - Fora de Casa] "continuará a crescer de forma robusta (10%), mantendo a tendência de 2024", sendo que nos outros meios "as previsões apontam para o abrandamento do crescimento do áudio (5% em 2025), após um crescimento de 18% em 2024".

Já os investimentos em imprensa "deverão manter-se estáveis e representar cerca de 2% do investimento total publicitário", adianta o relatório.

Em termos de setores de atividade, "o mercado do retalho, automóvel e apostas continuarão a crescer, mas prevemos também um crescimento acentuado das telecomunicações".

Relativamente às projeções para 2025, "a IPG Mediabrands prevê que o mercado publicitário português cresça cerca de 6%", sendo que "este crescimento estará essencialmente assente no digital, com o `streaming` a continuar a crescer, e impulsionado com a introdução da publicidade no Disney+ (plano standard com anúncios) no final de 2024".

"O mercado publicitário em Portugal está a prosperar, e apesar de algumas incertezas económicas no contexto global, a economia portuguesa mantém-se estável, apontando para um crescimento em 2025", afirma Natália Júlio, responsável da MAGNA, drupo IPG Mediabrands, citada em comunicado.