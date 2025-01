Metsola diz que cessar-fogo pode converter "desespero em esperança"

No arranque da sessão desta semana do PE em Estrasburgo, em França, Roberta Metsola defendeu que o cessar-fogo na Faixa de Gaza, acordada entre o Governo israelita e o Hamas, que opera no enclave palestiniano, e que entrou em vigor no domingo, é "a decisão que todos esperávamos e de que muitos precisavam".

A presidente do Parlamento Europeu acrescentou que o cessar-fogo pode ser um "catalisador para converter o desespero em esperança".

Perante os eurodeputados, Roberta Metsola disse esperar que este seja o primeiro passo para uma "estabilidade duradoura, a reconstrução e um aumento do apoio [humanitário] que dê uma perspetiva real de paz" no Médio Oriente.

"A prioridade agora é assegurar que o acordo [para o cessar-fogo] se mantém [...], permitindo que leve ao fim do conflito", completou.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 11:15 locais (9:15 em Lisboa) de domingo.

Israel fez o anúncio depois de receber do Hamas os nomes dos três reféns que iam ser libertados e depois de informar as suas famílias.

O cessar-fogo na Faixa de Gaza começou com quase três horas de atraso relativamente à hora inicialmente prevista (08h30 locais e 06h30 em Lisboa).

A Faixa de Gaza deverá conhecer uma trégua, pela primeira vez desde novembro de 2023, após o acordo alcançado por Israel e pelo Hamas para parar temporariamente as hostilidades e facilitar a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.