Moçambique investe 2,5 ME em eletrificação de posto administrativo

O projeto de eletrificação do posto administrativo de Save foi financiado pelo Governo de Moçambique, referiu um comunicado da EDM, acrescentando que a extensão da rede consistiu na construção de 60 quilómetros (km) de linha de Média Tensão (MT) a 33 KV, a partir da sede do distrito de Machaze e a construção de 15 km de rede de Baixa Tensão.

"O projeto incluiu a montagem de sete postos de transformação (PT) de 100 KVA cada, que permitiram a ligação de 1.750 novos consumidores e a montagem de 250 candeeiros de iluminação pública", avançou a elétrica moçambicana.

O projeto de eletrificação foi implementado pela EDM pelo Fundo Nacional de Energia (FUNAE).

Moçambique ultrapassou no terceiro trimestre a meta de 200 mil novas ligações domiciliárias à rede elétrica e avançou com os primeiros 40 quilómetros da linha de alta tensão que vai interligar o norte e o sul.

De acordo com dados da execução orçamental do terceiro trimestre no setor de Energia, relativamente à expansão de energia elétrica no país, "foram estabelecidas 202.213 ligações domiciliárias, através da rede elétrica nacional, o correspondente a uma realização de 101%, de plano de 200.000" para aqueles três meses (julho a setembro).

O Presidente de Moçambique apontou em 02 de maio o objetivo de concluir até dezembro a eletrificação de todas as sedes de postos administrativos do país e assegurar que 10 milhões de moçambicanos têm acesso a eletricidade pela primeira vez.

Filipe Nyusi afirmou que, ao abrigo do programa "Energia para todos", a meta passa por "permitir que todas as sedes de postos administrativos estejam eletrificadas" até "finais de 2024", depois da eletrificação "no século passado de todas as sedes distritais" do país.