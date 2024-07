Mota-Engil assina acordo no México que inclui contrato de construção de 1,1 mil milhões de euros

Num comunicado, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil informa que, através da sua participada Mota-Engil México, "assinou um acordo com a Pemex Transformación Industrial, subsidiária da empresa petrolífera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), para a construção de uma unidade industrial de fertilizantes em Escolín, Poza Rica, Estado de Vera Cruz".

Segundo o grupo, o "acordo tem como objeto o desenvolvimento da engenharia, construção, financiamento e operação de uma unidade de produção de amoníaco, ureia e Adblue com uma produção equivalente superior a 700.000 toneladas por ano".

A Mota-Engil explicou que "a construção desta unidade reduzirá a importação de fertilizantes e robustecerá de forma relevante a autonomia produtiva do setor agrícola no país", sendo que, paralelamente, promoverá "igualmente soluções de sustentabilidade ambiental, através da redução da emissão de gases poluentes libertados para a atmosfera, que a incorporação de Adblue nos combustíveis promove".

Este contrato estabelece que o cliente "entrega as matérias-primas principais (gás e água), sendo da responsabilidade do operador a transformação das mesmas e a entrega do produto final", sendo que não existe, assegurou, "qualquer risco de variação do preço das matérias-primas e/ou responsabilidade na comercialização do produto final".

"O projeto será desenvolvido em três fases, sendo que a primeira, com uma duração entre quatro e seis meses, envolve o desenvolvimento de estudos de viabilidade de engenharia", disse a Mota-Engil, explicando que se segue a fase de construção, estimada em 42 meses, "com um investimento de 1,2 mil milhões de dólares americanos, seguindo-se a fase de operação técnica da unidade durante 20 anos".

No acordo, a remuneração "será efetuada através das tarifas correspondentes aos pagamentos por disponibilidade durante o período de operação da unidade industrial de 20 anos". A remuneração do investimento tem "uma tarifa fixa, atualizada anualmente à taxa de inflação, estando a componente de remuneração da operação indexada à performance", destacou.

A Mota-Engil México será a empresa responsável pela coordenação global do projeto, indicou o grupo, "integrando a empresa associada Duro Felguera, que aportará a sua vasta experiência e `know-how` especializado em construção industrial e energia, num primeiro projeto em conjunto".

O grupo antecipa "futuras parcerias com aquela associada no âmbito da transição energética e em projetos industriais associados ao fenómeno do `nearshoring`, onde a Mota-Engil México "pretende posicionar-se como um promotor relevante no reforço da capacidade competitiva do México na região em que se insere".