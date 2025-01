Movimento nos aeroportos de Cabo Verde bate recorde em 2024

O total supera o número pré-pandemia de 2,7 milhões, em 2019, que era até agora o mais alto de sempre.

Tanto o movimento de passageiros internacionais como o movimento interno estão a aumentar desde 2021, mas a circulação entre ilhas ainda não superou os valores de 2019.

Em 2024, o movimento de passageiros internacionais foi de cerca de 2,4 milhões e o movimento interno aproximou-se dos 614 mil.

Em 2019, registou-se um movimento de 1,9 milhões de passageiros internacionais e 821 mil domésticos.

Mais de metade do movimento de passageiros regista-se nas ilhas do Sal e Boa Vista, principais destinos de turistas estrangeiros.

O turismo está em crescimento em Cabo Verde e o Governo antecipou para 2024 a meta de 1,2 milhões de turistas, antes estabelecida para 2026, aguardando-se por números oficiais.

O Governo concessionou, em 2023, o serviço público aeroportuário à Cabo Verde Airports, firma do grupo Vinci, com o objetivo de expandir e modernizar os quatro aeroportos internacionais internacionais (Boavista, Praia, Sal e São Vicente) e três aeródromos (Fogo, Maio e São Nicolau) com um plano de investimentos a 40 anos.