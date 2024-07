OE2025. Livre vai "apresentar uma contraproposta orçamental"

"Portugal tem um superávit, não porque caiu do céu, mas porque as pessoas deste país se sacrificaram", afirmou o porta-voz do Livre, à saída da reunião com o Governo, no Palácio de São Bento.



Rui Tavares acusou ainda o Governo de usar essa "folga" de "forma arbitrária" para beneficiar os que "estão já mais beneficiados".



"Para um Governo que não tem maioria, se quer iniciar uma nova prática de debate e diálogo orçamental, um bom primeiro passo seria aceitar esta proposta do Livre para um compromisso de equidade e investimento, para que o povo português (...) tenha uma palavra a dizer".



Quanto ao Orçamento do Estado para 2025, Rui Tavares admite que o partido tem "uma visão diferente e em muitos aspetos diametralmente oposta em como deve ser dirigido". O porta-voz do Livre considera, explicou, que o Governo "beneficia os menores de 35 anos que têm os salários mais altos", com "um pacote muitíssimo caro" que supera os mil milhões de euros.



O Livre propõe que, "em vez de ajudar todos os anos os jovens mais ricos do país com 20 mil euros por ano, ajudemos ao menos uma vez na vida (...) os jovens da classe média e da classe baixa do nosso país".