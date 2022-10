Parlamento vota proposta de Orçamento do Estado para 2023 na generalidade

O plenário da Assembleia da República conclui esta quinta-feira o debate da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, seguindo-se a votação na generalidade. A aprovação é garantida pela maioria absoluta socialista. Acompanhamos aqui a sessão.

Mais atualizações

8h36 - Livre vai abster-se



O deputado único do Livre, Rui Tavares, confirmou esta manhã que vai-se abster na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado. Mas faz depender o voto final de um "compromisso sério" por parte do Governo para com "propostas de alteração substantivas".



"O Livre defende uma estratégia orçamental ancorada em opções económicas e fiscais que atendam à emergência social e ambiental como prioridades, bem como à garantia de serviços públicos de qualidade. Isso significa que estamos disponíveis para dialogar com cada um dos ministros, após um voto de abstenção na generalidade, procurando ir ao encontro do que os nossos eleitores esperam do Livre na discussão em especialidade", afirma a direção do partido em mensagem remetida aos militantes, cujo teor é citado pela agência Lusa.



"Esta posição assume que apenas com um compromisso sério do Governo em relação a propostas de alteração substantivas e com real impacto que o Livre venha a submeter é que poderemos aceder a votar de outra forma que não contra, no momento da votação final global". O partido considera que a proposta do Executivo "dita uma falsa escolha entre contas certas ou rigor orçamental e a continuação do caminho de recuperação de rendimentos iniciado nas anteriores legislaturas".





"O Governo prefere um Orçamento contido, que seria adequado num momento de crescimento da economia e com inflação em níveis normais, mas que acaba assim por agravar a probabilidade da recessão, que considera improvável, mas para a qual quer estar preparado", prossegue o Livre.



"Não é irrelevante a preocupação com a diminuição da dívida pública, na medida em que esta limita o preço a pagar pela sua manutenção ou por cada nova procura de financiamento por parte do Estado".



"Contudo, um cenário inflacionário como aquele que atravessamos tem um efeito lateral de redução do rácio da dívida pública e dá-nos tempo adicional para atingir os objetivos inicialmente traçados", escreve a direção, para acrescentar que outros países-membros da União Europeia enveredaram por "centrar a sua política orçamental no aumento real e significativo dos rendimentos, das prestações sociais e em medidas direcionadas para as pequenas e médias empresas".



"Nesta proposta de Orçamento do Estado, caberá à classe média o ónus de suportar o impacto da inflação e os serviços públicos são condenados à estagnação, nos casos em que não sofrem cortes nos seus orçamentos", aponta o Livre.



O partido representado por Rui Tavares insiste na criação de uma empresa pública de hidrogénio e recorda algumas das propostas que pôde ver incluídas no Orçamento do Estado para 2022.

Créditos à habitação



O partido pretende igualmente ver concretizada uma proposta, recentemente aprovada na Assembleia da República, sobre os créditos à habitação, "que garante que os bancos oferecem alternativas a quem vê a sua prestação aumentar de forma assinalável, face ao aumento de indexantes como a Euribor".



"Do mesmo modo, durante o diálogo com o Governo sobre o Orçamento para o próximo ano, o Livre colocará em cima da mesa medidas como o passe ferroviário nacional, a criação de um serviço de transporte escolar público, o reforço da dotação da Cultura e muitas outras que irão sendo apresentadas ao longo do processo de discussão na especialidade".



7h35 - Segundo de dois dias de discussão no Parlamento



O arranque dos trabalhos deste segundo dia de debate, que poderá prolongar-se por cerca de seis horas, está previsto para as 10h00. A primeira intervenção deverá caber ao ministro das Finanças, Fernando Medina.



Também o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, fará uma intervenção. O encerramento fica a cargo da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



Depois do debate e da votação na generalidade - que têm lugar um ano após o chumbo de 2021 -, a proposta passa à fase da especialidade. A votação final global acontece a 25 de novembro.

Síntese do primeiro dia de debate



No debate da tarde de quarta-feira, o primeiro-ministro quis assinalar o investimento de 5,6 mil milhões de euros em apoios às famílias e políticas de gestão dos custos da energia. António Costa anunciou que o próximo Conselho de Ministros vai aprovar um diploma a obrigar os bancos a renegociarem contratos de crédito à habitação, sempre que os juros "subam além do teste de stress a que as famílias foram sujeitas".

Costa admitiu que a atual conjuntura se traduz numa "brutal" perda do poder de compra, ditada por uma inflação importada. Sustentou, em seguida, que a política orçamental do Governo vai permitir contrariar os efeitos da escalada dos preços.



Se o PS procurou conotar os social-democratas com a política de austeridade orçamental e as "contas erradas", o PSD destacou o que considera ser a falta de ambição na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, desde logo no que diz respeito à pobreza e ao próprio crescimento da economia.







Por sua vez, o líder do Chega, André Ventura, prometeu fazer "chegar ao Ministério Público" a alegada alteração de dados de contribuintes no Portal das Finanças, no âmbito do pagamento do apoio extraordinário de 125 euros.A Iniciativa Liberal acusou o Governo de acenar com "brilharetes orçamentais" conseguidos mediante os "sacrifícios dos portugueses".

O chefe do Executivo indicou ainda que a proposta de lei para a tributação de lucros inesperados vai abranger o sector da distribuição.A marcar o primeiro dia dos trabalhos parlamentares estiveram as trocas de acusações entre PS e PSD sobre a atual governação e a da coligação entre PSD e CDS-PP, sob a liderança de Pedro Passos Coelho.O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou o Governo de ter feito "uma clara opção pelos interesses dos grupos económicos", ao passo que a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, estimou que o Parlamento se prepara para votar um "mau" Orçamento e que "a direita faria igual". Algo que António Costa considerou demonstrar um "ódio cego" dos bloquistas para com o Executivo socialista.Os deputados únicos do PAN e do Livre, cujo sentido de voto na generalidade é ainda desconhecido, reclamaram medidas adicionais para as famílias.