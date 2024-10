Pessoas com deficiência visual avaliam maçãs da Estação Agrária de Viseu

A prova de degustação, que tem o lema "À prova de sentidos", é promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e realiza-se no âmbito do Dia Internacional da Maçã.

"Envolvido num ambiente agrícola, o painel de provadores, constituído por pessoas com deficiência visual, vai avaliar as características de algumas das variedades produzidas na Estação Agrária de Viseu", referiu a CCDR.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a delegação de Viseu da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), a Escola de Cães-guia para Cegos de Mortágua e a Escola Profissional Mariana Seixas, e "pretende valorizar e promover um produto regional com grande potencial económico e benefícios para a saúde".

Segundo a CCDR, a Estação Agrária de Viseu, que integra a rede de inovação da região Centro, faz "um trabalho de prospeção, recolha e caracterização, iniciado no ano de 1994, que permite o desenvolvimento de estratégias de conservação de 274 variedades regionais de maçã e 150 clones de Bravo de Esmolfe DOP".

Estas "constituem uma coleção de variedades regionais única em Portugal e um vasto património de elevado interesse agronómico e económico".

Estudar estas variedades no que respeita "ao melhoramento genético alcançado (resistência a pragas e doenças, novos gostos e aromas, etc.)", é, de acordo com a CCDR, um contributo para a valorização territorial, para a diversificação da oferta e para a diferenciação dos produtos em modelos de produção comercial.