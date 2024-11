As famílias portuguesas voltaram a apostar em certificados de aforro depois de quase um ano em queda. Em outubro, o investimento nestes produtos de poupança do Estado, aumentou 240 milhões de euros.

Os Certificados de Aforro voltam a atrair as poupanças das famílias portuguesas com a descida das taxas dos depósitos bancários.



De acordo com o Banco de Portugal, no total, os portugueses têm cerca de 34 mil milhões de euros investidos neste produto. Trata-se de um novo recorde absoluto.



Pelo contrário, os certificados do Tesouro estão a perder interesse. Caem há três anos.