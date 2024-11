Proveitos totais do alojamento turístico sobem 12% em setembro

Segundo as estatísticas da atividade turística divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Grande Lisboa foi a região que mais contribuiu para a globalidade dos proveitos (29,4% dos proveitos totais e 30,8% dos proveitos de aposento), seguida do Algarve (28,1% e 27,2%, respetivamente) e do Norte (16,2% e 16,7%, pela mesma ordem).

Todas as regiões registaram crescimentos nos proveitos, com os maiores aumentos a ocorrerem na Região Autónoma dos Açores (+21,3% nos proveitos totais e +21,6% nos de aposento) e na Madeira (+15,1% e +17,9%, respetivamente).