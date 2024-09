Receita fiscal nos 36.384 ME até agosto `puxada` pelo IRC e com IRS a cair

"No período de janeiro a agosto, a receita fiscal apresentou um aumento de 3,3% (+1.164,7 milhões de euros), face ao período homólogo", indica a síntese da execução orçamental, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), que assinala que este resultado reflete, sobretudo, o desempenho da receita de IRC, "que mantém um crescimento acumulado de 26,4% (+1.180,1 milhões de euros)".

No seu conjunto, os impostos diretos (IRS, IRC e outros, como contribuições extraordinárias) tiveram uma subida homóloga de 5,6%, abaixo dos 13,7% homólogos observados até julho, com o IRS a registar uma quebra de 1,9%, equivalente a menos 224,3 milhões de euros do que o valor cobrado entre janeiro e agosto de 2023.

Os reembolsos do IRS, cujo prazo limite de pagamento termina em 31 de agosto, explicam a descida da receita do IRS, mas apenas parcialmente.

Já a receita do conjunto dos impostos indiretos subiu 1,3% em termos homólogos, para um valor acumulado de 19.181,8 milhões de euros nestes primeiros oito meses do ano.