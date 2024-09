Relatório de Draghi sugere "mudança radical" na Europa

, é a ideia mais reforçada no aguardado relatório de Mario Draghi, que considera que seA única maneira de enfrentar esse desafio, segundo o ex-governante italiano, “é crescer e tornar-nos mais produtivos, preservando os nossos valores de equidade e inclusão social”.

Investimento adicional

No aguardado relatório sobre a competitividade da UE, o antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE) recorreu a estimativas da Comissão Europeia para destacar queobserva o responsável.Mario Draghi estima que, para alcançar tal meta, “seria necessário que a parte de investimento da UE aumentasse de cerca de 22 por cento do PIB atual para cerca de 27 por cento, invertendo um declínio de várias décadas na maioria das grandes economias da UE”., sublinha no documento.Numa breve comparação entre a União Europeia e os Estados Unidos, Mario Draghi destaca que desde a anterior crise financeira, tem havido um “fosso considerável e persistente entre o investimento produtivo privado”, além de que “o défice de investimento privado nas duas economias não foi compensado por um maior investimento público, que também diminuiu após a crise financeira global e tem sido persistentemente mais baixo na UE do que nos Estados Unidos em percentagem do PIB”.Dados também incluídos no relatório revelam que, em 2022, a poupança das famílias da UE foi de 1.390 mil milhões de euros, em comparação com 840 mil milhões de euros nos Estados Unidos.

Três áreas de ação

Entre centenas de propostas, o autor do relatório destaca “três grandes transformações” que a UE tem de enfrentar para se tornar mais competitiva, não só face aos Estados Unidos, como também relativamente à China.lê-se.Em nenhuma das áreas o bloco europeu está “a começar do zero”, reconhece Draghi, destacando queContudo está “a falhar coletivamente em converter esses pontos fortes em indústrias produtivas e competitivas no cenário global”.Esta primeira área de ação assenta na, para colmatar o défice europeu na aposta tecnológica face a Washington e Pequim.Já a segunda foca-se na, quando as empresas comunitárias pagam duas a três vezes mais de eletricidade e quatro a cinco vezes mais de gás do que as norte-americanas.Mario Draghi elenca, em terceiro lugar, que. Por exemplo, no que toca à produção de ‘chips’, 90 por cento encontra-se na Ásia., critica, propondo por isso “

Como soluções, aponta por exemplo uma emissão regular de dívida comum na UE, como aconteceu na covid-19, e um investimento maciço em defesa.







“A UE deve avançar para a emissão regular de ativos seguros comuns para permitir projetos de investimento conjuntos entre os Estados-membros e ajudar a integrar os mercados de capitais", argumenta.





"Se as condições políticas e institucionais estiverem reunidas, […] a UE deve continuar, com base no modelo do Plano de Recuperação da UE [adotado durante a covid-19], a emitir instrumentos de dívida comuns, que seriam utilizados para financiar projetos de investimento conjuntos que aumentarão a competitividade e a segurança da União”.





No entender de Mario Draghi, tal instrumento iria permitir “produzir um mercado mais profundo e mais líquido de obrigações da UE”.





Este relatório servirá para “reflexão sobre os desafios que a Europa enfrenta e sobre a forma como a UE, as suas instituições, os Estados-membros e as partes interessadas podem, em conjunto, ultrapassá-los para recuperar a vantagem competitiva da Europa”, nomeadamente face aos principais concorrentes, a China e os Estados Unidos, adiantaram as mesmas fontes.



Este relatório surge depois de um outro divulgado em abril passado pelo antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta, esse porém mais focado no mercado interno da UE, sendo que o de Mario Draghi se centra mais na cena internacional.

Von der Leyen pede “vontade política”

No dia em que o relatório de Mario Draghi foi apresentado, a presidente da Comissão Europeia apelou a “vontade política” na União Europeia para avançar com investimentos conjuntos para defesa, inovação e descarbonização, sugerindo mais contribuições nacionais ou novos recursos próprios.



“O que temos de fazer é analisar a vontade política de ter estes projetos europeus comuns e, depois, perceber se os vamos financiar com novas contribuições nacionais ou com novas fontes”, uma decisão que cabe aos países da UE, disse Ursula von der Leyen, falando em conferência de imprensa na sede do executivo comunitário, em Bruxelas.



Em declarações à imprensa junto ao antigo primeiro-ministro italiano, a líder da instituição argumentou que, “se as prioridades comuns forem definidas, […] têm de ser financiadas por verbas europeias”, em áreas como a defesa, inovação e descarbonização.



“E há duas formas de o fazer. A maior parte do orçamento é constituído por contribuições nacionais ou por novos recursos próprios e, portanto, ambas as formas são possíveis e os novos recursos próprios são um forte incentivo também para um financiamento europeu comum. Temos de olhar para ambos e, depois, tem de haver vontade política dos Estados-membros para avançar com os projetos europeus comuns”, elencou.



Von der Leyen prometeu que “muita coisa [contida no relatório] estará refletida nas diretrizes políticas e nas cartas de missão” que guiarão os comissários europeus no segundo mandato à frente do executivo comunitário, nomeadamente no setor da Defesa.



“O facto de eu designar um comissário para a defesa é revelador, por exemplo, da importância do tema, mas é claro que muito mais comissários também estarão envolvidos para fazer avançar este tema”, comentou Ursula von der Leyen, numa alusão à composição da sua futura equipa, cuja proposta será divulgada esta quarta-feira.

Opiniões discordantes entre Estados-membros

Embora as fontes de financiamento nacionais ou da UE existentes cubram algumas das enormes somas de investimento necessárias, Draghi acredita que novas fontes de financiamento comum - as quais os países como a Alemanha se mostraram relutantes antes - podem ser necessárias.



Na opinião do ministro alemão das Finanças, Christian Lindner, os empréstimos conjuntos não resolvem os problemas da UE e a Alemanha - a maior economia do bloco - não concorda com a sugestão.







Já os Países Baixos admitem estar de acordo com algumas propostas para a União Europeia apresentadas pelo ex-chefe do BCE Mario Draghi, mas alertam que os investimentos públicos não devem ser vistos como um "fim em si mesmos".



De acordo com um comunicado do Ministério de Assuntos Económicos, o Governo holandês ainda está a analisar o novo relatório, embora concorde com a necessidade de uma política europeia mais integrada e menos "carga regulatória".