STCP transportou 71,6 milhões de passageiros em 2024, menos 3,7% que em 2023

"Em 2024, a STCP estima ter transportado 71,6 milhões de passageiros (dados de novembro e dezembro ainda provisórios). Destes, 70,8 milhões foram passageiros de autocarro e 638,7 milhares foram passageiros de carro elétrico", pode ler-se numa resposta de fonte oficial da transportadora a questões da Lusa.

O número representa uma diminuição de passageiros transportados face a 2023, ano em que a transportadora intermunicipal do Grande Porto tinha servido 74,3 milhões de passageiros, uma forte recuperação face aos 68,6 milhões de 2022, ano ainda afetado pelas restrições associadas à pandemia de covid-19.

Na resposta à Lusa, a STCP compara os números de 2024 com o "ano de referência" 2019, precisamente antes da pandemia de covid-19, concluindo que a transportadora "já ultrapassou os níveis de procura em todos os municípios onde opera exceto no município do Porto".

"Este facto permite-nos concluir que a STCP cresce onde as condições de circulação se mantiveram inalteradas, o que demonstra uma apetência crescente pelo transporte público", considera a empresa liderada por Cristina Pimentel.

Assim, em 2024, para a STCP, cujo capital é maioritariamente detido pelo município do Porto (53,69%), "a construção das novas linhas de Metro, Rosa e Rubi, assim como a construção do canal para a futura linha de BRT [metrobus] do Porto impactaram significativamente nas condições de circulação nos municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia".

"Com a abertura das novas linhas de metro é expectável o desenvolvimento de novas dinâmicas de mobilidade onde acreditamos que a STCP terá um papel determinante", refere fonte da empresa à Lusa.

Em 2024, a empresa refere que face a 2023 "a STCP manteve os níveis de procura nos municípios de Gondomar e da Maia, tendo crescido nos concelhos de Matosinhos e de Valongo".

De acordo com dados de validações Andante na STCP facultados à agência Lusa, as validações aumentaram 9,7% em Valongo, 1,5% em Matosinhos e 0,6% na Maia.

Em sentido contrário, diminuíram 10,9% em Vila Nova de Gaia, 2,2% no Porto e 0,1% em Gondomar.

"Em relação às linhas com maior procura, em 2024 foram a 205, 600, 903, 704 e 204. Só a linha 205 transportou mais de 3,2 milhões de passageiros em 2024", referiu também fonte da STCP à Lusa.

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na AMP, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes - Gondomar, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila Nova de Gaia.

O município do Porto é o acionista maioritário da empresa intermunicipal (53,69%), sendo as restantes participações divididas entre os outros cinco concelhos onde a STCP opera, com 12,04% do capital pertencente a Vila Nova de Gaia, 11,98% a Matosinhos, 9,61% à Maia, 7,28% a Gondomar e 5,40% a Valongo.