Subida ligeira em maio. Taxa de desemprego calculada em 6,5%

No mês de maio, a população desempregada fixou-se em 351 mil, num acréscimo de 2,4 por cento face ao mês anterior e de 3,9 relativamente a maio de 2023.

A população empregada - 5.016.600 - manteve-se praticamente inalterada face a abril, tendo aumentado 1,3 por cento em termos homólogos.



A população ativa - 5.367.600 - cresceu face a abril em 0,1 por cento e, relativamente a maio de 2023, em 1,5 por cento, ao passo que a população inativa - 2.443.400 - se manteve praticamente inalterada face ao mês anterior mas aumentou 1,9 por cento em termos homólogos.



A taxa de subutilização do trabalho foi de 11,1 por cento, repetindo-se valor de abril, mas inferior em 0,6 pontos percentuais ao de maio de 2023.

Estimativas definitivas para abril



O Instituto Nacional de Estatística publicou igualmente as estimativas definitivas do emprego e do desemprego do mês de abril, tendo revisto em alta de uma décima a taxa de desemprego, para os 6,4 por cento.



Em abril, a população empregada - 5.016.900 - teve um recuo face a março de 2024 de 0,1 por cento e uma subida relativamente a abril de 2023 em 1,8 por cento. A população desempregada - 342.600 - registou recuos face ao mês anterior e ao período homólogo do ano anterior de 1,1 e 1,3 por cento, respetivamente.



A população ativa - 5.359.500 - decresceu relativamente ao mês anterior, em 0,2 por cento, e aumentou em termos homólogos, em 1,6. Já a a população inativa - 2.443.500 - aumentou relativamente a março, em 0,6 por cento, e a abril de 2023, em 1,5 por cento.



Em abril, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,1 por cento, abaixo, em 0,1 pontos percentuais, do mês anterior e em 0,9 pontos do período homólogo de 2023.



c/ Lusa