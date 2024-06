Taxa de inflação abranda para 2,8% em junho

"A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 2,8% em junho de 2024, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere a estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá sido de 2,3% em junho, contra 2,7% em maio.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 9,4% enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 2,0%, ambos mais baixos do que no mês anterior.

Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,5% (2,6% no mês anterior).

Os dados definitivos referentes à inflação no mês de junho serão publicados no dia 10 de julho.