Telejornal. A última entrevista de Centeno enquanto ministro das Finanças

O ministro que abandona a condução das Finanças portuguesas concede à RTP a derradeira entrevista enquanto titular da pasta das contas do Estado no Governo socialista de António Costa. Na segunda-feira, é substituído pelo até agora secretário de Estado do Orçamento, João Leão. Continua como presidente do Eurogrupo até 13 de julho.

Mais atualizações





21h21 – Centeno volta a frisar que nunca falou com António Costa e Silva



Mário Centeno tinha, na semana passada, declarado que nunca falou com António Costa e Silva, o gestor que António Costa convidou para desenhar o Plano de Recuperação Económica e Social.



Na entrevista à RTP, o ministro das Finanças voltou a frisar que não conhece nem falou com António Costa e Silva, “mas a decisão e a escolha sobre o nome e sobre a tarefa a atribuir foi obviamente debatida dentro do Governo”.



“Eu participei nessa discussão”, esclareceu Centeno, acrescentando que “no final todos concordaram” com a decisão. “Não há nenhuma questão associada a isso”.







21h17 – Vontades de ambas as partes “sempre foram entendidas”



Questionado sobre se António Costa lhe pediu que não saísse do Governo, Centeno não quis responder, mas garantiu que “sempre foram entendidas, de parte a parte, aquilo que eram as necessidades, os desejos, as vontades”.



“Tivemos sempre, ao longo do tempo, uma relação muito leal, muito franca, muito transparente”, voltou a salientar.







21h13 – “Boas relações” com Marcelo Rebelo de Sousa



O ainda responsável pela pasta das Finanças garantiu que não sentiu falta de apoio por parte do Presidente da República e que não se sentiu incomodado com quaisquer declarações em torno de situações polémicas, como a do Novo Banco.



“Do ponto de vista institucional, no Governo, sempre tivemos boas relações com o senhor Presidente da República. O senhor primeiro-ministro faz com bastante regularidade referência a isso mesmo”, frisou Centeno.







21h08 – Boa relação com António Costa mantém-se



Mário Centeno aproveitou para esclarecer que todas as leituras que têm sido feitas sobre a sua relação com o primeiro-ministro são “obviamente descontextualizadas”. “Não houve nenhuma deterioração dessa relação, nem podia haver”, garantiu, caracterizando-a como “saudavelmente tensa”.



“Ele, aliás, poderia até ficar um pouco surpreendido, para não dizer desgostoso, com a possibilidade que alguém colocasse de eu poder exercer o meu lugar enquanto ministro das Finanças sem ter uma relação absolutamente transparente e absolutamente clara com o senhor primeiro-ministro”, afirmou.



“Não há nenhuma possibilidade de entre um ministro das Finanças e um primeiro-ministro que trabalham ao longo de quase cinco anos (…) não haver um trabalho de preparação muito profícuo, muito detalhado e que, obviamente, tem escolhas, e essas escolhas são feitas por quem lidera o Governo”.



“Aquilo que eu fazia era tentar enquadrar financeiramente escolhas que todos tínhamos decidido coletivamente”, acrescentou.



O ainda ministro assegurou que não deixou de se identificar com as prioridades do Governo e que “nada mudou do ponto de vista político” nem no “relacionamento pessoal”.

21h06 – “Fim de um ciclo”



Questionado sobre a altura escolhida para a saída do Governo, Mário Centeno explicou que este é “o fim de um ciclo”.



“Estes ciclos, em política, definem-se pela duração dos mandatos”, sendo esta a altura do fim do mandato no Eurogrupo, justificou. “Não há nenhum motivo, é mesmo só o ciclo. E nós temos que olhar para estas questões com tranquilidade”.



“Foi uma honra para mim ter participado nesta fase” em que foi possível credibilizar todo o processo que esteve “associado à estabilização do nosso sistema financeiro”, acrescentou. “Isso foi uma conquista que teve necessidade de um esforço continuado na primeira parte da legislatura anterior”.







21h02 – “Estive concentrado em todas as tarefas”



Em entrevista à RTP, e questionado sobre quando tomou a decisão de sair do Governo, Mário Centeno explicou que esteve “concentrado em todas as tarefas” que teve de executar, até aquela que foi a apresentação do orçamento suplementar, ainda esta semana.



“Essa decisão foi sempre construída, ao longo do tempo, juntamente com o senhor primeiro-ministro, mas sempre num contexto de grande responsabilidade em relação àquilo que foram as sucessivas tarefas que o ministro das Finanças de Portugal tem para desempenhar, ainda mais quando é ao mesmo tempo presidente do Eurogrupo”, continuou.



Fim da reunião do Eurogrupo



Mário Centeno terminou ao final da tarde desta quinta-feira a reunião do Eurogrupo que deu o pontapé de saída para a sua sucessão. Entre os candidatos mais fortes para este cargo está a ministra espanhola da Economia.

Para já, o momento é de elogio ao trabalho desenvolvido pelo ministro das Finanças de Portugal. A reportagem é do correspondente em Bruxelas, Duarte Valente.





Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião, celebrada por videoconferência, Centeno indicou que informou os ministros sobre "os procedimentos para a eleição do próximo presidente do Eurogrupo", adiantando que "a abertura oficial de candidaturas será lançada em breve pelo Conselho, e os ministros terão até 25 de junho para enviar as cartas de motivação a apoiar as respetivas candidaturas", com a eleição a ter lugar no início de julho.



"Informei os meus homólogos que não me candidatarei a um segundo mandato. Continuarei presidente até ao final do meu mandato, que é 12 julho. Todas as coisas boas têm um fim. Mas ainda me verão no nosso encontro de julho. Será um grand finale, com uma agenda preenchida e a eleição do novo presidente", declarou.



Questionado, pela imprensa espanhola, sobre se gostaria de ver suceder-lhe uma mulher, designadamente a ministra espanhola Nadia Calviño, apontada como uma das favoritas à corrida agora lançada para a liderança do Eurogrupo, Centeno escusou-se "especular sobre quaisquer nomes ou tipo de candidatos".