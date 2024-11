Tempo de serviço descongelado. Milhares de docentes recebem retroativos

Este mês há mais um acerto no salário para milhares de professores. Oito mil docentes do ensino básico e secundário vão receber mais em novembro, um valor que corresponde à recuperação do tempo de serviço congelado.

O Governo está a devolver os seis anos, seis meses e 23 dias de forma faseada e até 2027.



O valor entregue tem retroativos a setembro, mês em que começou a ser pago a perto de 21 mil docentes.



Ainda na educação, já foi divulgado o resultado do concurso para as escolas que estavam sem professores.



Foram ocupadas perto de 80 por cento das vagas em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, zonas classificadas como carenciadas devido à falta docentes.