Trabalhadores da Menzies mantêm greve nos aeroportos de 22 a 26 de dezembro

Em declarações à Lusa, Carlos Oliveira, da direção do SIMA, referiu que, apesar de a agenda da reunião -- para a qual os representantes dos trabalhadores foram convocados na véspera -- conter uma parte dedicada a perguntas e respostas, não lhes foi permitido falar sobre a greve, nem sobre as revindicações que estiveram na sua origem.

"Foi uma reunião em que era proibido falar de greve, quando levantámos a questão, disseram-nos que esta reunião não tinha sido marcada para isso", sustentou Carlos Oliveira.

Em comunicado, o SIMA sublinha também "o seu extremo desagrado em verificar o rumo que a empresa está a levar", precisando que, perante a falta de respostas e "a total irredutibilidade por parte da atual gestão em resolver" os problemas, o sindicato se vê obrigado a cumprir a greve de duas horas nas entradas e/ou saídas dos turnos no período compreendido entre as 00:00 do dia 22 e as 24:00 do dia 26 de dezembro.

Na origem desta greve, afirma o SIMA, está a existência de vencimentos base inferiores ao valor do salário mínimo nacional - SMN (820 euros em 2024), o incumprimento do pagamento das horas noturnas pelo valor previsto no acordo de empresa e o facto de a empresa pretender que os trabalhadores, nomeadamente os de assistência em terra (`handling`), paguem o parque de estacionamento.

À Lusa, Carlos Oliveira afirmou que o sindicato avançou entretanto com uma providência cautelar para travar esta pretensão da empresa de colocar os trabalhadores a pagar o estacionamento, tendo ainda entrado com uma ação em tribunal sobre o incumprimento no pagamento das horas noturnas.

Além disto, adiantou, vai também entrar com uma ação em tribunal relativamente às tabelas salariais, visando as carreiras cujo salário base é inferior ao SMN.

O dirigente sindical lamenta a falta de resposta da empresa, empurrando para a greve os trabalhadores numa altura em que o número de passageiros tende a aumentar, referindo que várias companhias aéreas lhe têm perguntado como estão a decorrer as negociações, manifestando preocupação com o impacto da paralisação.