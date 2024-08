Viticultores do Douro em protesto por aumento de custos e quebra de receitas

De acordo com a Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense (Avadouriense), em conjunto com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), estruturas que convocaram o protesto, é incompreensível a redução do benefício. Ou seja, o benefício é quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto e é também uma das suas principais fontes de receita.







No entanto, o conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) reduziu o benefício nas 90 mil pipas (550 litros) para a vindima 2024, o que representa um corte de 14 mil pipas na produção de vinho do Porto.