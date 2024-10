Volkswagen planeia fechar três fábricas na Alemanha

(em atualização)







O maior fabricante de automóveis da Europa está a planear uma revisão mais profunda do que o esperado, revelou à Reuters Daniela Cavallo, responsável da comissão de trabalhadores.



“A direção está a levar tudo isto muito a sério. Não se trata de um ataque de sabre na ronda de negociação coletiva. Este é o plano do maior grupo industrial alemão para iniciar a venda de ativos no seu país natal, a Alemanha”, acusou a comissão de trabalhadores.



No entanto, Daniela Cavallo não especificou que fábricas seriam afetadas ou quantos dos cerca de 300 mil trabalhadores do Grupo Volkswagen na Alemanha poderiam ser despedidos.



Os comentários marcam uma grande escalada de um conflito entre os trabalhadores da Volkswagen e a direção do grupo, que está sob forte pressão para cortar custos e manter-se competitiva face à fraca procura da China e da Europa.



Cavallo disse que havia acordo entre ambas as partes quanto à natureza dos problemas que o fabricante de automóveis, e muitos dos seus pares europeus, enfrentam, que vão desde uma transição elétrica mais lenta do que o esperado até à entrada na Europa de rivais chineses ferozes.



“Não estamos muito longe quando se trata de analisar os problemas. Mas estamos a quilómetros de distância no que diz respeito às respostas a dar-lhes”, acrescentou.