Web Summit. Cimeira tecnológica "está oficialmente esgotada"

Na noite de abertura de hoje, os destaques do evento incluem nomes como de Pharrell Williams, vencedor do Grammy, músico, cineasta e filantropo, e diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton, que irá falar com o CMO [executivo responsável por liderar todas as atividades relacionadas com o `marketing`] da Visa, Frank Cooper III, sobre comércio e criatividade.

Na cimeira tecnológica estão representados 160 países, de acordo com a organização.

No total, são cerca de 300 funcionários e 6.000 voluntários e pessoal ligado à construção dos espaços do evento.

A Web Summit "está a acolher mais `startups` do que nunca, registando um aumento de 15% desde o recorde de 2.608 `startups` em 2023".

Além dos oradores, a `cimeira` tecnológica reúne "um número recorde de 3.000 empresas expositoras, 1.200 delas fundadas por mulheres, e 500 das quais participaram através do programa Impact, por `startups` que estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Os 1.000 investidores de empresas como a Northzone, Seven Seven Six, Qatar Investment Authority, 500 Global, Khosla Ventures irão "conectar-se com o maior e mais diversificado grupo de `startups` em fase inicial do mundo" e acolher milhares de reuniões, bem como sessões de mentoria.

Um novo relatório sobre financiamento da Web Summit x Crunchbase mostra que "foram angariados 60,6 mil milhões de dólares por empresas da Web Summit 2023 e 755 milhões de dólares foram para os participantes do programa de `startups` da Web Summit.

As `startups` na Web Summit obtiveram "uma média de 5,5 milhões de dólares de financiamento anual, excedendo em muito a média da indústria de 3,3 milhões de dólares", refere a organização.

O evento irá acolher 60 delegações comerciais de 40 países.

A delegação da Alemanha contará com 80 `startups` e incluirá o vice-chanceler Robert Habeck. A Ucrânia apresenta-se com 24 `startups`, o Qatar quatro `startups`, o Brasil trará 80 `startups`, enquanto a Sérvia acolherá 24 `startups`

Por último, 36 `startups` irlandesas representarão inovação tecnológica na Web Summit 2024 em Lisboa.