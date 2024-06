PM belga apresenta formalmente demissão ao rei

Com este passo, inicia-se o processo para formar um novo Governo de coligação no país, devendo o rei reunir-se com os líderes dos partidos, para uma primeira avaliação.

Hoje à tarde, irão ao palácio real o presidente dos conservadores flamengos do NV-A, Bart de Wever, o partido mais votado a nível nacional, e o dos liberais francófonos do MR, Georges-Louis Bouchez.

O partido democrata-cristão flamengo (VDL), de De Croo, sofreu no domingo uma pesada derrota eleitoral, levando o chefe do Governo de coligação a anunciar a sua saída do cargo.

O líder no N-VA manifestou vontade de assumir a liderança do Governo, ao contrário do que aconteceu em 2019.

As negociações para formação do executivo federal na Bélgica são tradicionalmente difíceis e prolongadas, dada a necessidade de incluir partidos da Flandres (de língua neerlandesa) e da Valónia (francófona) com sensibilidades e objetivos diferentes.

Em 17 de fevereiro de 2011, a Bélgica bateu o recorde mundial da mais longa crise política, com 249 dias de impasse político sem Governo.