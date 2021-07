Toni Kroos anuncia adeus à seleção da Alemanha

"Joguei 106 vezes pela Alemanha. Não haverá outra vez", escreveu Kroos, de 31 anos, que marcou 17 golos pela seleção, na conta oficial na rede social Instagram.

O médio do Real Madrid referiu que "já tinha tomado a decisão de deixar a seleção após o Euro2020", adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, e tinha deixado claro que "não estaria disponível para o Mundial de 2022, no Qatar".

"Foi uma grande honra usar esta camisola por tanto tempo. Fiz isso com orgulho e paixão", disse Kroos, adiantando que agora quer concentrar-se no Real Madrid e no tempo livre disponível para a família.

Kroos já tinha pensado em retirar-se após o fracasso retumbante da seleção treinada por Joachim Löw no Mundial de 2018, na Rússia, mas o selecionador alemão, que também deixou o cargo, conseguiu convencê-lo a ficar.

O médio, que representou o Bayern Munique e o Bayer Leverkusen antes de ingressar no Real Madrid, em 2014/15, disputou o seu primeiro jogo pela seleção germânica em março de 2010.

Jogador do ano na Alemanha em 2018, Toni Kroos conquistou quatro Ligas dos Campeões, uma com o Bayern Munique, em 2013, e três com o Real Madrid, em 2016, 2017 e 2018.

A Alemanha começa na próxima semana uma nova `era`, com a chegada do novo selecionador e antigo adjunto de Joachim Löw, Hansi Flick, que fez história ao vencer o campeonato, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões com o Bayern Munique, em 2020.