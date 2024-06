Albanês Bajrami marca aos 23 segundos o golo mais rápido em Europeus

Na 17.ª edição dos Europeus, a decorrerem na Alemanha, o golo de Bajrami superou em rapidez o do russo Dmitri Kirichenko diante da Grécia no Euro2004, apontado aos 67 segundos, numa edição disputada em Portugal e que os gregos venceram na final.

O jogo de hoje entre Itália e Albânia corresponde à primeira jornada do Grupo B, com os transalpinos, campeões em título, a já terem dado a volta ao marcador, com golos de Alessandro Bastoni, aos 11 minutos, e Nicolò Barella, aos 16, liderando o marcador por 2-1, aos 30 minutos.

No jogo inaugural do Grupo B, a Espanha venceu hoje a Croácia, por 3-0, com golos de Álvaro Morata, aos 29 minutos, Fabián Ruiz, aos 32, e Dani Carvajal, aos 45+2.