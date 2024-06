Empate `conveniente` no França-Países Baixos elimina Polónia

A Áustria, vencedora por 3-1 face à Polónia, também fica com possibilidades de apuramento, enquanto a seleção de Lewandowski já não sai do último lugar do Grupo D e é a primeira com 'ordem de regresso a casa'.



Quanto ao Grupo E, a vitória da Ucrânia sobre a Eslováquia 'baralhou' mais as contas e deixa tudo por resolver na terceira jornada, se a Bélgica no sábado confirmar o favoritismo ante a Roménia.



A França jogou sem Kyliam Mbappé, como já se antevia. A recuperar de uma fratura no nariz, que aconteceu perto do fim do jogo anterior, com a Áustria, o número 10 da seleção gaulesa foi poupado e viu do banco um jogo razoavelmente 'cinzento'.



O empate interessava aos dois adversários deste jogo disputado em Leipzig. Ambos chegam aos quatro pontos, o que é praticamente garantia de apuramento, sendo que podem entrar em campo na última jornada com a passagem já assegurada, em função dos resultados dos outros grupos.



Sem Mbappé, a França fica muito menos perigosa, mas, ainda assim, pode 'queixar-se' de duas perdidas de Antoine Griezmann - por outro lado, os Países Baixos contabilizaram um golo anulado aos 69 minutos, a Xavi Simons, por fora de jogo posicional de Denzel Dumfries, a estorvar o guarda-redes Mike Maignan.



Atrás de França e Países Baixos, que estão com quatro pontos, a Áustria chega aos três, em condições de fechar num dos dois primeiros lugares do agrupamento, após a vitória de hoje, em Berlim.



Gernot Trauner, aos nove minutos, Christoph Baumgartner, aos 67, e o ‘capitão’ Marko Arnautovic, aos 78, de penálti, apontaram os tentos dos austríacos, enquanto Krzysztof Piatek faturou para os polacos, aos 30.



De nada valeu à Polónia o regresso do goleador Robert Lewandowski, lançado aos 60 minutos da partida, ele que tinha falhado o primeiro jogo.



No Grupo E, em Düsseldorf, a Ucrânia redimiu-se da derrota inaugural e bateu a Eslováquia por 2-1, com todo o mérito.



Com o Bélgica-Roménia por jogar, o grupo está bastante 'confuso', com três seleções com três pontos e somente a Bélgica sem pontuar.



Um golo do ex—benfiquista Roman Yaremchuk valeu o triunfo, a culminar uma reviravolta certamente estimulante para as pretensões da equipa.



A formação eslovaca marcou primeiro, aos 17 minutos, por Ivan Schranz, mas os ucranianos, hoje com o guarda-redes do Benfica Trubin na baliza, deram a volta ao resultado, com tentos de Mykola Shaparenko, aos 54, e de Yaremchuk, aos 80.