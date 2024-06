Euro 2024. Alunos de português na Alemanha criam podcast sobre futebol

A iniciativa, realizada pela Coordenação do Ensino Português na Alemanha, pretende incentivar a troca de ideias em língua portuguesa sobre um tema que une e apaixona muitos alunos, o futebol.

"Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast `Eu vou à bola com a língua portuguesa`", introduz o professor Artur Araújo, moderador do programa que junta nove alunos, e a voz que apresenta o conteúdo dos áudios.

"Neste espaço vamos semanalmente conversar sobre a preparação para os jogos da nossa seleção, fazer prognósticos, comentar os jogos que já se realizaram, falar sobre os aspetos técnico táticos e ainda responder a um `quiz` elaborado pelos nossos participantes sobre a história da seleção nacional portuguesa nos europeus de futebol", ouve-se na gravação.

Futebol e o Euro2024 foram temas trabalhados com vários alunos, durante os últimos dois meses, começando pelos diferentes países, os hinos, a língua, a história, a cultura, a geografia, as bandeiras, e o vocabulário do futebol.

"Depois surgiu a possibilidade de pensarmos que, em vez de ser só trabalho de sala de aula, seria giro promover a oralidade, algo que às vezes se torna complicado com os nossos alunos, porque não se sentem à vontade ou porque têm vergonha", revelou à Lusa Fátima Silva, coordenadora do Ensino Português na Alemanha.

No total, são nove os alunos a participar no podcast, entre os 13 e os 16 anos, dos cursos que decorrem em Gütersloh, Stadtlohn e Minden, na região da Renânia no Norte-Vestefália.

"O futebol une os alunos e traz ao de cima a ligação e a raiz a Portugal. Se ouvirmos o podcast, percebemos que a maior parte dos alunos vai ver os jogos de futebol com a família ou amigos. Quer gostemos ou não de futebol (...) é um tema que motiva os alunos, ligado aos seus ídolos", apontou Fátima Silva.

"Motivamos os alunos para algo que eles sentem de uma forma forte", concluiu.

No podcast "Eu vou à bola com a Língua Portuguesa" ouvem-se prognósticos para o jogo de hoje da seleção portuguesa frente à Turquia da segunda jornada do Grupo F.

"Acho que Portugal ficou num bom grupo porque as equipas não são muito fortes, mas temos de ter cuidado com a Turquia, é o rival mais forte porque tem o Arda Güler, do Real Madrid, e o Kenan Yildiz, da Juventus", revelou um dos alunos, acreditando que os primeiros dois lugares do grupo onde a seleção das quinas está inserida serão ocupados por Portugal e pela Turquia.

"Penso que é claro que Portugal vai ser o mais forte", acredita Tiago, apoiado pelos outros alunos.