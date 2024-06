Euro2024. Adam Cerny diz que Eslovénia quer surpreender Portugal

"A presença nos ‘oitavos’ é mais um marco para a Eslovénia e temos de apreciar, mas ainda não acabou. Penso que o jogo vai ser um desafio muito bom para todos e são jogos com que todos os jogadores sonham. Estamos preparados, apesar de Portugal ser uma equipa recheada de talento e que pode criar perigo em todas as zonas do campo”, disse, em conferência de imprensa, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.



Cerny, de 24 anos, que alinha nos gregos do Panathinaikos, marcou um dos golos que derrotaram Portugal no particular de março (2-0), mas explicou que este é um jogo diferente, apesar de existirem coisas a retirar.



“Sabemos que o jogo será diferente do jogo de março, mas sem dúvida que o amigável foi uma excelente preparação para o torneio. Podemos trazer algumas coisas positivas desse jogo, mas será diferente. No entanto, podemos voltar a surpreender”, salientou.



Surpreender foi mesmo uma das palavras mais utilizadas pelo médio esloveno, que reforçou a necessidade de a Eslovénia ser uma equipa “concentrada” no duelo de segunda-feira, para voltar a bater a formação lusa.



“Vamos defrontar uma equipa extraordinária. Portugal é uma das melhores equipas do torneio, mas temos o nosso plano. Queremos que a nossa historia no Europeu acabe em alta”, concluiu.



Nos ‘oitavos’, Portugal, vencedor do Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) de segunda-feira e que terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.