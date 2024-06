Grupo A define classificação final

Após duas rondas, os germânicos lideram, com seis pontos, seguidos dos helvéticos, com quatro, dos escoceses, com um, e dos húngaros, ainda a zero.



Na terceira jornada, com jogos a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), a Alemanha e a Suíça disputam a liderança, em Frankfurt, enquanto Escócia e Hungria tentam garantir, no mínimo, o terceiro lugar, que pode dar apuramento, em Estugarda.



Os germânicos, depois de triunfos sobre Escócia (5-1) e Hungria (2-0), só precisam do empate para vencer o Grupo A, enquanto os helvéticos necessitam de ganhar, sendo que, pontuando, garantem o segundo lugar, que também dá apuramento direto.



Por seu lado, a Escócia, que tem 2-6 em golos, está obrigada a ganhar para ter possibilidades de vir a ser um dos quatro melhores terceiros, objetivo bem mais difícil para a Hungria, face à ausência de pontos e ao 1-5 em golos.



Além da Alemanha, apenas mais duas seleções já garantiram o apuramento para os oitavos de final, Portugal (Grupo F) e Espanha (B), que também já asseguraram o primeiro lugar nos respetivos agrupamentos.