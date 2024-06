João Palhinha lamenta momento "muito duro" para Otávio

"É duro para todos, ainda mais para o Otávio. Mas não é por isso que vai deixar de estar connosco. Ele fez uma grande qualificação e é um dos responsáveis por estarmos no Europeu. É muito duro sofrer uma lesão de última hora", afirmou João Palhinha, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Para o lugar do jogador do Al Nassr, o selecionador Roberto Martinez chamou Matheus Nunes, que foi campeão inglês no Manchester City.

"O Matheus tem muita qualidade. Não tenho dúvida que tem todo o valor para estar aqui", disse Palhinha, que chegou a ser companheiro de equipa de Nunes no Sporting.

Apesar do perigo das lesões, o jogador de 28 anos rejeitou qualquer `poupança` nos três particulares que Portugal vai realizar antes do Europeu e enalteceu a decisão de Roberto Martínez em dar uma semana de descanso a todos os jogadores antes do arranque do estágio.

"O excesso de jogos durante a época torna-se difícil de gerir. O selecionador geriu bem a equipa antes do estágio. Tive oito dias de descanso antes de me apresentar. Estive feliz com a minha família. Isso ajuda-nos a chegar mais frescos mentalmente ao Europeu", explicou o médio do Fulham.

Palhinha abordou ainda a presença de Pepe no estágio, que, aos 41 anos, tem uma "atitude em que parece que vai disputar o primeiro Europeu" da carreira.

"Todos querem saber a receita do Pepe para estar na maneira como está aos 41 anos. É um excelente profissional. Parece-me que está bem para jogar e se está aqui é porque está bem fisicamente", concluiu.

O particular Portugal-Finlândia está agendado para terça-feira, às 19:45, e vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.