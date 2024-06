Lewandowski falha início do Euro

“Vamos fazer de tudo para que o Robert [Lewandowski] possa estar no segundo jogo, com a Áustria (21 de junho)”, referiu o médico Jacek Jaroszewski.



Lewandowski, de 35 anos, um dos mais importantes futebolistas da Polónia, lesionou-se na segunda-feira, no último jogo de preparação para o Europeu, disputado em Varsóvia e no qual os polacos venceram a Turquia por 2-1.



O avançado, que representa o FC Barcelona, conta com 150 internacionalizações pela Polónia e 82 golos marcados.



Esta é a quinta presença da Polónia num Europeu de futebol, depois de competir em 2008, 2012 e 2020, ficando pela fase de grupos, e em 2016, edição em que chegou aos quartos de final e foi afastada por Portugal nas grandes penalidades (1-1, 5-3).



No Euro2024, a disputar entre sexta-feira e 14 de julho na Alemanha, a Polónia integra o grupo D, com Países Baixos (domingo), Áustria (21 de junho) e França (25).