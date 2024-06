Maatsen convocado nos Países Baixos, Koopmeiners excluído

Maatsen (Borussia Dortmund), que estava na lista provisória, vai juntar-se ao restante grupo, que passa a contar com 25 futebolistas, com Koeman a optar pela sua integração, depois de perder De Jong e Koopmeiners.



À baixa anunciada domingo de Frenkie de Jong, com uma lesão no tornozelo, juntou-se hoje a de Koopmeiners, que se lesionou na segunda-feira durante o aquecimento para o jogo particular com a Islândia, que os Países Baixos venceram por 4-0.



A seleção neerlandesa deixa hoje Roterdão e segue para Wolfsburgo, na Alemanha, onde permanecerá durante o Europeu de futebol.



Os Países Baixos, campeões europeus em 1988, integram o Grupo D, juntamente com França, Polónia e Áustria, numa fase final que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.