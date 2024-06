Médio checo Sadilek cai de bicicleta e desfalca adversário de Portugal no Euro2024

De acordo com o assessor de imprensa da federação checa, Sadilek “caiu de bicicleta e sofreu um corte na perna”, pelo que vai ficar de fora da competição, que arranca na sexta-feira e decorre até 14 de julho, na Alemanha.



Já o selecionador Ivan Hasek considerou que esta é uma perda “considerável” para a República Checa, tendo em conta a experiência do médio do Twente, de 25 anos, que na sexta-feira tinha sido titular na goleada por 7-1 diante de Malta, em jogo de preparação.



Hasek referiu ainda que vai ponderar se chama algum jogador para suprir a ausência de Sadilek.



A República Checa será o primeiro adversário de Portugal no Grupo F do Euro2024, num encontro agendado para 18 de junho, em Leipzig. Turquia e Geórgia são as outras duas seleções que integram a ‘poule’.