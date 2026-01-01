27 mil no treino do FC Porto

Num treino que durou menos de uma hora, o plantel portista retomou os trabalhos, já com Diogo Costa plenamente recuperado e com a integração dos 'bês' Diogo Fernandes e Gabriel Brás e do júnior Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17 por Portugal.



Tomás Pérez fez treino de recuperação à parte dos restantes companheiros de equipa e Luuk De Jong, que tem pela frente um longo período de paragem por lesão no joelho esquerdo, acompanhou a equipa no banco de suplentes e teve direito a um momento de ovação das bancadas.



O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, assistiu à sessão junto ao relvado e distribuiu autógrafos.



Apesar do forte apoio, os 26.885 espetadores presentes, em dia chuvoso no Porto, ficaram aquém dos 32.185 do ano anterior, em que foi batido o recorde de assistência.



Os jogadores entraram em campo após uma contagem decrescente entusiástica do público, pelas 16:00, tendo sido Diogo Costa a abrir os trabalhos com um discurso para os adeptos.



"Esperemos que estejam entusiasmados para este dia. Continuem a apoiar-nos porque juntos somos mais fortes", apelou o capitão portista.



O treino iniciou-se com exercícios de ativação, seguindo-se os habituais 'meiinhos', sempre sobre o olhar atento de Farioli e dos seus adjuntos, antes de serem replicadas situações de finalização, com muitos golos para gáudio dos aficionados, que festejavam cada remate bem-sucedido como se de um jogo se tratasse.



'Eu quero o Porto campeão' era o cântico predominante, numa altura em que os 'dragões' lideram o campeonato, com cinco pontos de avanço para o Sporting, segundo classificado, e dez para o Benfica, terceiro.



De seguida, foram formadas três equipas para a realização de jogos 'oito contra oito', em situação de jogo reduzido, com balizas à entrada das grandes áreas. A equipa laranja foi a grande vencedora do treino e o momento de maior destaque foi um 'chapéu' de Rodrigo Mora, que, do meio-campo, fez a bola 'voar' sobre Diogo Costa.



Na conclusão do treino, Farioli dirigiu-se às bancadas ineditamente em português: "Bem-vindos à nossa casa. Agradeço-vos o vosso apoio incondicional. Seguimos juntos, com força, coragem e determinação".



Depois de os jogadores terem distribuído bolas a alguns dos adeptos presentes, Diogo Costa prestou declarações à comunicação social em zona mista.



"A lesão que tive foi só um susto, um espasmo muscular, e estarei a 100% para defrontar o Santa Clara", esclareceu, depois de ter sido substituído ao intervalo por Cláudio Ramos, na partida da última ronda da I Liga, frente ao AVS.



O guarda-redes também abordou a contratação do defesa central Thiago Silva, que aprova: "Acima de tudo, traz experiência. Pelo que me falaram, é uma excelente pessoa. Espero que venha para ajudar e acrescentar ainda mais a esta mentalidade de vencedores que nos ajuda a conquistar títulos".



Sobre a liderança isolada dos 'azuis e brancos' na entrada em 2026, o internacional português preferiu manter um discurso cauteloso para cumprir os desígnios do clube, que "tem de jogar para ser campeão".



"A mentalidade é a mesma, é irmos a jogo a jogo. Acho que não devemos olhar para a tabela. É continuar a trabalhar forte, intensos, que é o mais importante para os jogos", concluiu.



O FC Porto, com 43 pontos, desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara, 14.º classificado da I Liga, com 16 pontos, em jogo da 17.ª jornada, última da primeira volta, que está agendado para as 18:00 de domingo e conta com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.