Antigo dirigente do FC Porto José Manuel Matos Fernandes morre aos 85 anos

"O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia do falecimento de José Manuel Matos Fernandes, antigo presidente da MAG do clube distinguido com dois Dragões de Ouro", pode ler-se na nota de condolências publicada no site dos 'azuis e brancos'.



O clube salientou a "ligação muito próxima" do juiz ao FC Porto, "primeiro como associado e depois como dirigente", tendo sido agraciado com os galardões do clube de 'Adepto do ano', em 2008, e 'Dirigente do ano', em 2018.



Em janeiro de 2020, Matos Fernandes encerrou a sua participação institucional no FC Porto.



Pai de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente (2015-2018) e do Ambiente e Transição Energética (2018-2022) nos XXI e XXII Governos constitucionais, foi juiz desembargador no Tribunal da Relação do Porto e, em 1996, foi nomeado juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.



