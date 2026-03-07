Bednarek integra comitiva do FC Porto para visita ao Benfica

O internacional polaco não terminou a primeira parte, devido a um traumatismo na grade costal, e o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, tinha referido que Bednarek estava ainda em repouso, mas acabou por chamar o defesa para a deslocação de domingo ao Estádio da Luz, em Lisboa.



Na lista hoje revelada pelo FC Porto estão também de regresso os defesas Martim Fernandes e Thiago Silva, recuperados de lesão, assim como o extremo Borja Sainz, que tinha falhado os últimos encontros, devido à morte da mãe.



O jovem André Miranda, que tinha estado na ficha de jogo nos dois últimos encontros, não integra a comitiva dos ‘azuis e brancos’ que já partiu em direção a Lisboa.



O FC Porto, líder da I Liga, com 65 pontos, visita no domingo, às 18:00, o Benfica, terceiro, com 58, num encontro que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.



- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpić.



- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt.



- Avançados: Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, William Gomes, Terem Moffi e Deniz Gül.