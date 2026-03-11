`Bês` Tiago Andrade e Gonçalo Sousa na comitiva portista para Estugarda

Os dois jovens jogadores são as novidades nas escolhas de Francesco Farioli, que ficou com André Miranda excluído das opções, depois de se ter lesionado no treino que se realizou na manhã de hoje, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Martim Fernandes recuperou de uma gastroenterite e já trabalhou com os colegas, fazendo parte da comitiva de 24 jogadores que parte do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, às 15:00.



De resto, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong são as ausências por lesão e Oskar Pietuszewski também não será opção, uma vez que não consta na lista de inscritos do FC Porto na segunda prova europeia.



Farioli e um jogador portista farão hoje a conferência de imprensa de antevisão à partida, na MHP Arena, estádio dos germânicos, prevista para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa).



O FC Porto defronta o Estugarda, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.







Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.



- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.



- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt.



- Avançados: Tiago Andrade, Borja Sainz, Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Terem Moffi e Deniz Gül.