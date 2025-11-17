Borja Sainz e Luuk de Jong de regresso aos treinos

Luuk de Jong debateu-se com uma entorse no joelho esquerdo, em 8 de setembro, durante um jogo-treino frente ao Lusitânia Lourosa, no Olival.



Já Borja Sainz, na recente vitória portista diante do Famalicão (1-0), da 11.ª jornada do campeonato, havia sentido desconforto no tornozelo direito, que já transitava do jogo anterior, contra os neerlandeses do Utrecht, para a Liga Europa (1-1).



De fora, continuam os defesas centrais Jan Bednarek, que fez trabalho de ginásio, e Nehuén Pérez, que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.



Diogo Costa (Portugal), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Jakub Kiwior (Polónia), Samu (Espanha), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Zaidu (Nigéria), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana) e Dominik Prpić (Croácia sub-21) também estiveram ausentes por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções.



O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, marcado para sábado, às 20:15, retomando os treinos na terça-feira.